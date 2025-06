Almofada voadora e lábio em sangue. Francisco Monteiro, Savate e Miguel Vicente num dos momentos mais inesquecíveis

Quem não se lembra deste momento? Falamos do Big Brother – Desafio Final (2024) e do momento em que se viveu uma tarde de grande tensão, que ainda hoje está na memória dos fãs do programa. Francisco Monteiro, Bruno Savate e Miguel Vicente estavam juntos na mesma casa, os ingredientes perfeitos para muita confusão. Após uma tarde de muita discussão e desentendimentos, eis que uma almofada voou em direção a Miguel Vicente, atirada por Savate.

O que se seguiu depois está na memória de todos e deu que falar o resto do programa. Afinal como é que apareceu sangue no lábio de Miguel Vicente?

Veja o vídeo e recorde um dos momentos mais inesquecíveis de sempre do Big Brother.

