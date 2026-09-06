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De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars

  • Filipa Silva
De Francisco Monteiro a Miguel Vicente: a lista completa de concorrentes do BB All Stars - Big Brother
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Conheça todos os concorrentes do Big Brother All Stars.

A nova edição do Big Brother All Stars junta na mesma casa alguns dos rostos mais conhecidos do universo do reality show da TVI. Entre os nomes em destaque estão Francisco Monteiro, Miguel Vicente, Helena Isabel e Teresa Silva, figuras que o público português já conhece bem de anteriores participações no formato. A reunião destas personalidades promete recuperar memórias de outras edições e criar novas dinâmicas dentro da casa.

O regresso de antigos concorrentes é, precisamente, uma das principais apostas deste formato, que procura juntar participantes com percursos distintos e capazes de voltar a despertar o interesse dos espectadores. São nomes associados a diferentes momentos do programa e que continuam a ser reconhecidos pelos fãs do reality show.

Com expectativas elevadas em torno desta edição, o Big Brother All Stars promete colocar frente a frente personalidades que já provaram ter capacidade para gerar conversa dentro e fora da casa. O reencontro destes rostos conhecidos será, por isso, um dos grandes atractivos de uma temporada pensada para recuperar protagonistas que ficaram na memória do público e dar-lhes uma nova oportunidade de viver o jogo.

Veja aqui a lista completa de concorrentes:

Helena Isabel

Francisco Monteiro

Miguel Vicente

Teresa Silva

Pedro Fonseca

Joana Albuquerque

Diogo Cunha

(Em atualização)

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Temas: Francisco Monteiro Miguel Vicente Teresa Silva Helena Isabel Big Brother All Stars

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