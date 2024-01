Francisco Monteiro explica indignação com Miguel Vicente: «Uma situação que ficou resolvida em tribunal…»

Durante a tarde desta terça-feira, 16 de janeiro, Francisco Monteiro e Miguel Vicente entraram num aceso confronto, depois de Miguel ter tocado num assunto do exterior que perturbou Francisco Monteiro.

Em conversa com Jéssica Galhofas e Bruno Savate, o concorrente desabafou sobre o sucedido, visivelmente irritado: «Eu sei e ele sabe… Ainda por cima é tontinho ao ponto de ir buscar uma cena que foi ele que também criou lá fora que eu não sabia. Eu posso falar, mas falo ali à frente de toda a gente».

Francisco Monteiro chegou mesmo a colocar a hipótese de desistir do Desafio Final: «Eu vou ter de bazar daqui. Por respeito a mim próprio e não vou manchar aquilo que eu criei. Não vou! Se eu entro por aqui com ele, vai ser horrível para toda a gente, vai ser horrível para mim, vai ser horrível para ele, vai ser só péssimo», explicou.

Na ligação em direto à casa, durante o Última Hora, Francisco Monteiro justificou a sua indignação para com o sucedido: «O Miguel sabe perfeitamente o que fez comigo, o que o Miguel fez foi buscar uma situação da minha vida, que foi de 2018, que ficou resolvida em tribunal, de uma pessoa que o Miguel disse o nome quatro vezes e eu nem sequer reagi, porque eu já sabia para onde é que ele estava a ir», começou por dizer.

«O Miguel olhou para mim, o nome fez luz, eu percebi, foi uma situação que foi falada no Big Brother 2023, que não foi muito aprofundada, até porque não há muito para aprofundar, foi uma situação que ficou resolvida nos tribunais e está tudo resolvido», acrescentou.

Miguel Vicente mostrou-se confuso com a reação do colega e confessou: «São amigos meus que passei a passagem de ano com eles. Não fiz nada, foi pessoas que eu passei a passagem de ano (…) Estou à toa mesmo. É pessoal do Algarve, não faço ideia».