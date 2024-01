Ranking de popularidade: Francisco Monteiro e Miguel Vicente voltam a surgir em polos opostos! Saiba como ficou

O Instagram oficial do Big Brother acaba de revelar o segundo ranking de popularidade do Big Brother – Desafio Final e as novidades são muitas.

O pódio dos mais adorados pelo público mantem-se igual à semana passada. Francisco Monteiro continua em primeiro lugar nos mais gostados, seguido de Bruno Savate e de Bárbara Parada,.

Miguel Vicente, vencedor da edição 2022 do Big Brother, mantem a descida vertiginosa no ranking, continuando em último lugar.

Francisco Monteiro e Miguel Vicente mantém-se assim nos dois polos opostos da tabela, num verdadeiro duelo de titãs!

Recorde-se que os dois concorrentes estiveram nomeados esta semana mas acabaram por ser salvos pelo público. Primeiro, Francisco Monteiro, que foi salvo das nomeações logo na segunda-feira, dia 22 de janeiro.

E depois, Miguel Vicente também foi salvo durante o Diário Especial desta quarta-feira, 24 de janeiro.

Veja aqui a lista completa de resultados da segunda sondagem de popularidade:

1º Francisco

2º Savate

3º Bárbara

4º Noélia

5º Patrícia

6º Jandira

7º Carlos

8º António

9º Diana

10º Rafael

11º Vina

12º Miguel