Reação de Miguel Vicente à desistência de Francisco Monteiro gera revolta nos concorrentes! Veja tudo aqui

Esta segunda-feira, 29 de janeiro, durante a emissão especial com Cláudio Ramos, Francisco Monteiro decidiu desistir do jogo. O concorrente justificou aos colegas: «(...) Desta vez não havia mesmo nada a fazer (...) vou tentar viver a minha vida desta vez, está na altura de dar um passo atrás porque neste momento não me sinto minimamente feliz».

Após as suas justificações aos concorrentes, Francisco Monteiro desabou em lágrimas ao ouvir palavras amigas dos colegas. O discurso de Miguel Vicente destacou-se pelo seu pedido de desculpas ao concorrente.

Miguel Vicente interrompeu o discurso dos colegas e levantou-se na direção de Francisco Monteiro para lhe dar um abraço. Os concorrentes mostram-se «boquiabertos» com a atitude do colega:

Na cadeira quente, o comportamento do algarvio foi bastante criticado pelos colegas. Vina Ribeiro foi a primeira a deixar a sua opinião: «Podia ter-se despedido do Francisco, tinha era de ter respeitado o nosso momento. Nós também tínhamos uma palavra a dizer ao Francisco».

«O Francisco foi um senhor porque eu sei que vontade de responder ao Miguel, ele tinha muita (…) Controlou-se, foi um senhor. Nem levantou os olhos do chão enquanto o Miguel falava para não se enervar mais», acrescentou Vina Ribeiro.

Noélia Pereira não gostou da atitude de Miguel e perdeu a paciência com o colega: «Eu tenho de dizer isto. O Miguel é uma pessoa com falta de noção ao mais alto nível», começou por dizer.

«Por tudo o que o Francisco disse nesta casa, por toda a estadia dele aqui, a última coisa que o Francisco queria era que o Miguel se levantasse dali e fosse dar um abraço. O Miguel para mim não fez isto com bondade. Ele fez isto sim para ver se o Francisco saía daqui se calhar para não dizer alguma coisa que ele não queria já dizer» – continuou, visivelmente irritada com a situação.

«A Vina tem razão. O Francisco foi um senhor, saiu daqui como um senhor e espero que aí fora ninguém tenha a coragem de lhe dizer o contrário», acrescentou ainda.

«Esta pessoa que está aqui hoje sentada connosco neste sofá, nesta casa, não tem noção nenhuma. Não tem noção», rematou.

«Sou uma pessoa impulsiva. Devia ter aguardado mais um pouco, têm razão em relação a isso, fui impulsivo», defendeu-se Miguel Vicente.

«Em relação ao cumprimento e ao abraço que o Francisco me deu, senti que foi sentido e acho que o Francisco não guarda rancor nenhum. Não percebo porque estão a ver maldade nisso», acrescentou o algarvio.

«Isso é ser narcisista», acusou Joana Taful.