«Aldrabão», «boneco» e «planta»! Tensão no anexo entre Francisco Monteiro, Ossman e Zé Pedro Rocha. Veja aqui

Esta segunda-feira de manhã, o clima aqueceu entre os concorrentes do anexo, nomeadamente Francisco Monteiro, Ossman Idrisse e Zé Pedro Rocha. Tudo começou quando Jéssica Galhofas se está a defender de certas acusações, ao passo que Francisco Monteiro começa por exaltar-se, e dirigindo-se a Ossman, diz: «Eu não interrompo as pessoas, sabes? Tenho que as deixar falar, porque não sou só eu aqui. Se calhar ainda não percebeste isso, porque tu interrompes toda a gente. (...) Estás a dizer que a tua relação com o Vale mudou por minha causa? (....) Tu só te enterras!», remata, irritado.

Ossman tenta defender-se das acusações e atira: «Posso acabar de falar ou vais falar por cima de mim?», e continua, «Tu estás a dizer que eu forcei relações com outras pessoas», ao ponto de Francisco Monteiro irritar-se, levantar o volume da voz e responder: «Deixa de ser aldrabão! Isto não é um monólogo!».

A conversa sobe de tom quando Ossman responde a Francisco Monteiro: «Antes de falares das coisas, fala do que vês (...) Eu tenho estado acordado, quem dorme o dia todo não sou eu. Antes de te ver, eu já sabia que tu passavas o tempo todo a dormir». Ao que Francisco reage: «Ainda assim, estou lá nas três quintas-feiras, e tu, onde é que andas, planta? (...) És um boneco». Depois, Zé Pedro Rocha decide participar da discussão, dirige-se ao concorrente de Matosinhos, e este, reage: «Eu tento influenciar o comportamento das outras pessoas e sou manipulador?!».

O concorrente de Viana de Castelo explica o seu raciocínio, a conversa alastra-se para Iasmin e, depois, os concorrentes são interrompidos por um novo avião a sobrevoar a casa.

Veja tudo nos vídeos acima!