Francisco Monteiro faz partilha que dá que falar. Há um detalhe na fotografia que não passou despercebido

Francisco Monteiro fez uma publicação nos stories do Instagram que deixou os fãs intrigados. A fotografia fez correr muita tinta porque, pois foi tirada durante a participação num reality show. A descrição também acarreta detalhes que fizeram ecoar o êxtase dos fãs do formato.

«Só porque tenho saudades infinitas», começou por dizer. Na imagem, Zaza identificou "TVI" como localização. Visto que a imagem foi tirada na casa mais vigiada do país, os seguidores começaram a especular que o vencedor do Big Brother 2023 pode estar a querer dar a entender que pode voltar a entrar num reality show.

Por fim, Zaza acrescentou ainda: «Hoje volto no Extra».