Um dos momentos mais marcantes de sempre do Big Brother: O dia em que Francisco Monteiro fez um buraco na parede

Ainda se lembra de um dos momentos mais intensos de sempre do Big Brother? Aconteceu em dezembro de 2023 quando Francisco Monteiro perdeu o passaporte para a final para Joana Sobral. Francisco Monteiro ficou mais furioso do que nunca. Atirou objetos e fechou-se na casa de banho, onde esburacou uma parede aos murros.

«Eu estou-lhes com um pó!», reagiu o concorrente, que viria a tornar-se no grande vencedor dessa edição, mostrando muito transtornado com a reação de Márcia Soares.

«Ele achava que era merecedor daquele passaporte. Se todos reagissem assim, isto como seria?», questionou Márcia, na altura.

Revela o vídeo daquele que é um dos momentos mais marcantes de sempre do Big Brother e que continua até aos dias de hoje na memória dos fãs do programa.

