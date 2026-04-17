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Francisco Monteiro reencontrou o amor? A revelação bombástica que alimenta suspeitas

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Francisco Monteiro reencontrou o amor? A revelação bombástica que alimenta suspeitas - Big Brother

Francisco Monteiro lança mistério e promete revelação especial que já está a agitar os fãs.

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Francisco Monteiro partilhou uma revelação enigmática no Instagram que deixou os fãs intrigados.

Zaza começou por dizer: «Costumo ser péssimo a avisar as minhas presenças nos programas. Mas o de amanhã não podem mesmo perder. Temos um convidado especial e um programa imperdível à vossa espera».

«Sábado de manhã estarei de volta para uma conversa profunda e honesta», começou por escrever, referindo-se ao programa Em Família, da TVI.«E, quem sabe, para falar de alguém muito especial», concluiu, acrescentando um emoji em forma de coração.

Esta revelação deixou os fãs em êxtase, principalmente porque os levou a pensar que Zaza vá fazer uma revelação sobre a vida amorosa.

Veja a publicação.

Temas: Francisco Monteiro Revelação bombástica

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