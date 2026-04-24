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Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...»

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Francisco Monteiro denuncia tentativa de roubo: «É feio. Se for obsessão por mim...» - Big Brother

Francisco Monteiro deparou-se com uma situação conturbada e denunciou tudo através das redes sociais.

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Francisco Monteiro voltou a ficar sem contas nas redes sociais, depois de estas terem sido mandadas abaixo. Numa conta secundária, o vencedor do Big Brother 2023 lamentou a situação e lançou algumas farpas.

«Se me quiserem comprar essas contas, posso ouvir propostas... nem as uso. Roubar é feio», começou por escrever Zaza, num story do Instagram em que mostra prints de duas das suas contas das redes sociais que foram alvo de tentativa de intrusão.

«Se for obsessão por mim, liguem na TVI daqui a uns minutos», acrescentou, referindo-se ao facto de ter sido presenta no último Extra do Secret Story 10, durante a madrugada desta sexta-feira, 24 de abril.

Pode ver tudo aqui:

Percorra a nossa galeria e veja as melhores fotos de Francisco Monteiro que preparámos para si

Veja ainda: Marcia Soares e Francisco Monteiro já não são amigos? O detalhe que não passou despercebido e que está a preocupar os fãs - Secret Story - TVI

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