Última Hora: Big Brother anuncia dura sanção para Francisco Monteiro. Saiba tudo!

Murros na parede e objetos ao chão: Francisco Monteiro chega ao limite! Veja as reações após a gala

A tarde desta segunda-feira ficou marcada por um comunicado do Big Brother. O anfitrião reuniu os concorrentes na sala e informou-os de que iria sancionar Francisco Monteiro pelas atitudes do pós-gala, em que o concorrente perdeu a cabeça e atirou vários objetos, dando murros na parede.

«Na minha casa há regras que tem de ser cumpridas e respeitadas e que todos conhecem mesmo antes de entrarem no jogo. Por esse motivo há atos que não posso nem quero deixar passar em branco», começou por referir o Big Brother.

O soberano acrescentou: «A noite passada num momento de tensão, o Francisco Monteiro teve uma atitude intempestiva que acabou por deixar marcas na parede da casa de banho, entre outras coisas».

«Porque todos os atos têm consequências decidi que esta semana o Francisco Monteiro está fora da votação para melhor jogador da semana, não podendo por isso concorrer ao prémio de 2.500 euros. Espero que esta minha decisão sirva de exemplo para todos», informou o Big Brother.

Francisco Monteiro reagiu: «Quero pedir desculpa a si e a quem está lá em casa a ver-nos todos os dias. Espero que tomem isto como o exemplo para o inverso, para cultivarem a calma, este lado que nunca escondi. Espero que compreendam que estou aqui fechado há 3 meses a tentar controlar toda a tensão que tenho vindo a acumular».

De recordar que a gala deste domingo foi de muita intensidade e o pós-gala ainda mais. Depois de Joana Sobral ter ganho um passaporte para a final, por ter sido escolhida pela maioria dos colegas para abrir a caixa da coragem, Francisco Monteiro não conteve a revolta.

O concorrente manifestou o seu desagrado com a situação e logo assim que a gala termina, atira uma caneta para o chão em sinal de protesto. Depois abandona a sala e visivelmente irritado manda o seu casaco ao chão.

Francisco Monteiro mostra-se furioso e dirige-se para a casa de banho, onde continua a manifestar a sua raiva, sendo visíveis as marcas de murros na parede e o atirar de mais objetos. Jéssica Galhofas e Francisco Vale tentam acalmar o colega, mas sem sucesso.

Já na sala, ao ouvirem os estrondos provocados pelo ataque de fúria do adversário, Márcia Soares e Joana Sobral mostram-se muito incomodadas, no entanto, Hugo Andrade pede-lhes para não darem mais ênfase ao assunto até o concorrente se acalmar.

No confessionário, indignado, Francisco Monteiro atira que a Joana Sobral nunca fez absolutamente nada no jogo tendo estado sempre atrelada a outros. Acrescenta que «está com um pó» aos colegas e se tiver de ir contra os seis adversários irá.