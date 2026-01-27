Após perder quase 20 quilos, Francisco Monteiro faz partilha rara em tronco nu

De boca aberta! As estrelas dos reality shows da TVI não tiveram medo de mostrar demais

Francisco Monteiro revelou recentemente que perdeu 19 quilos num mês e o foco num estilo de vida mais saudável continua. Agora, o vencedor do Big Brother 2023 recorreu às redes sociais para fazer uma partilha rara, em que posa em tronco nu.

Esta terça-feira, 27 de janeiro, Zaza contou aos seus seguidores que ia fazer uma massagem. Mais tarde, e terminado o momento de puro relax, Francisco Monteiro regressou às redes sociais para mostrar uma fotografia em que surge só de toalha.

«Não saio como novo, mas quase», escreveu na legenda da publicação.