Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

  • Big Brother
  • Ontem às 16:18
Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa» - Big Brother

Francisco Monteiro surpreende os seguidores ao anunciar «surpresas» que vão ser reveladas «a seu tempo». Os fãs ficaram em êxtase para saber do que se trata.

Francisco Monteiro recorreu ao Instagram para anunciar uma novidade. O vencedor do Big Brother 2023 foi direto, admitindo que vai lançar algumas novidades, às quais apelidou de «surpresas»

«Hoje há surpresas que serão reveladas a seu tempo», começou por escrever. «Mais logo também estarei com vocês no extra», acrescentou.

Os fãs e seguidores de Zaza estão entusiasmados em saber do que se tratam essas surpresas e quando serão reveladas.

Veja a imagem.

Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Francisco Monteiro relatou ter vivido um episódio grave de agressões durante o clássico entre o Benfica e o Porto. Agora, o comentador do Secret Story revelou mais pormenores do sucedido, que demonstram o verdadeiro pesadelo que passou no Estádio da Luz. 

«Durante o jogo correu tudo bem. Aliás, tenho mensagens de pessoas que estiveram comigo lá nas bancadas, que tiraram fotografias, que fizeram vídeos, que inclusivamente festejaram os golos do Benfica comigo, não em termos provocatórios, mas vieram dar-me um abraço e eu aceitei de bom grado, sem problema nenhum», disse à 'TV7Dias'. 

À mesma publicação, Francisco Monteiro explicou ainda que como estava sentado junto dos adeptos do Benfica, não levou nada do FC Porto e nem sequer festejou os golos. Mas quando saiu, foi reconhecido por um grupo de pessoas e o pior aconteceu. 

Levou socos, cuspidelas e foi alvo de ameaças de morte, tendo de ser escoltado pela polícia até ao carro: «Eu mato-te, rebento-te todo aqui», contou Francisco Monteiro, citando o que ouviu da parte dos adeptos, naquele momento terrível. 

Uma verdadeira noite de terror

Recorde-se que da primeira vez que falou no assunto, o ex-concorrente já tinha contado alguns pormenores: «O que me aconteceu não é sequer passível de explicar. Fui cuspido, agredido, insultado, empurrado. Tudo isto enquanto milhares de pessoas assistiam e nada fizeram para impedir. Nada. Tenho vergonha, vergonha de tudo isto». 

«Aos heróis que se juntaram para fazerem isto, dão vergonha com pessoas, como homens e é por isto que o futebol em Portugal está como está. Porque podem dizer que não se identificam, mas ninguém impediu isto, de um leque de milhares de pessoas. Sorte a nossa dos dois polícias impecáveis que apareceram!», acrescentou an altura.

O tema foi também abordado no V+Fama e Adriano Silva Martins revelou mais detalhes: «Eu falei com o Francisco Monteiro. Ele está bem, mas, por causa de uma lesão que teve no pé há uns tempos - foi operado a esse pé inclusivamente - e a estas chatices, ontem teve que voltar a fazer uns exames médicos, porque realmente aquilo que se passou não foi agradável. Teve que se submeter a novos exames médicos para saber se está tudo bem ou não».

Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Ontem às 16:29

De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

5 mar, 14:05

Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

26 fev, 15:47

Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais de uma menina - e já sabemos o nome

25 fev, 11:45

Francisco Monteiro está de férias no Brasil e a companhia não podia ser mais especial

16 fev, 21:33

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

13 fev, 16:04
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Ontem às 16:29

Revelado o grande motivo por trás da luta contra a depressão de Bruno de Carvalho

20 mar 2025, 09:56

Lembra-se de Jéssica Gomes? A ex-concorrente do Big Brother está deslumbrante e irreconhecível!

14 mar 2024, 18:07

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Ontem às 16:18

Noélia muda de vida: Veja como está agora!

15 fev 2023, 12:01
Bruno de Carvalho já perdeu 12 quilos e revela o que fez para o conseguir: «A opção foi…»

Ontem às 16:29

Francisco Monteiro faz promessa aos fãs e anuncia uma «surpresa»

Ontem às 16:18

Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

26 fev, 15:47

O antes e o depois. Solange Tavares submete-se a cirurgia no peito: «O meu sonho da mamoplastia de aumento»

19 fev, 21:32

Dylan está em Nova Iorque e há um pormenor na roupa que está a dar que falar e tem a ver com um vencedor do Big Brother

17 fev, 22:11
O famoso jantar de hambúrgueres. Assim foi a primeira noite de Catarina Miranda e Afonso após a final do Big Brother

13 set 2025, 10:03
09:09

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

13 set 2025, 00:58
04:44

Votações suspensas na grande final! Saiba quem é o 4º classificado do Big Brother Verão

12 set 2025, 23:05
06:43

Maria Botelho Moniz confronta Afonso Leitão perante Portugal inteiro: «Ficaram conversas por ter?»

12 set 2025, 22:20
03:04

A explicação que todos esperavam: Afonso Leitão revela motivos para nunca ter beijado Catarina Miranda

12 set 2025, 22:05
Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos

Ontem às 22:24
02:35

Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»

Ontem às 21:00
02:15

Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»

Ontem às 19:52
01:39

«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana

Ontem às 19:46
03:10

Diogo tenta convencer Ariana a dormir consigo e esta é a reação de Eva

Ontem às 19:28
Maria Botelho Moniz responde a pergunta difícil: "São muito diferentes um do outro"

Há 17 min

Marcia Soares fala sobre novo capítulo: "Vocês merecem cor e eu também"

Há 38 min

Marcia Soares faz sincero pedido: "Não se deixem minar por pessoas à vossa volta"

Há 3h e 30min

Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

11 mar, 19:31

Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

11 mar, 10:59
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

30 nov 2025, 18:31

As surpresas não param. Maria Botelho Moniz recebe declaração arrebatadora do noivo e do filho

13 set 2025, 17:38

Todos falam do vestido brilhante de Maria Botelho Moniz, mas já viu os sapatos marcantes?

13 set 2025, 12:25

O abraço e o beijo mais especial de todos. Veja como Pedro Bianchi Prata apoiou Maria Botelho Moniz na grande final

13 set 2025, 12:06

O momento mais ternurento da noite: Pedro Bianchi Prata surpreende Maria Botelho Moniz na final do Big Brother Verão

13 set 2025, 12:04
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set 2025, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set 2025, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set 2025, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set 2025, 10:23
