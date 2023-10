Monteiro falha tarefa semanal, faz missão, mas grupo acaba sem comida. Concorrente explica-se a Cristina Ferreira

O diário especial desta quinta-feira foi intenso e o grupo acabou a saber que falhou a prova semanal depois de Francisco Monteiro não ter tentado participar no desafio do tricô. Primeiro, ficou a saber-se que Monteiro propôs um desafio a Big Brother. «Eu nas últimas 24 tive uma missão secreta. Tinha de me aproximar do André», contou Zaza.

«Tinha de se aproximar do André para contribuir para a tarefa semanal. É bom que fique claro que em momento nenhum eu disse ao Francisco Monteiro para não participar na tarefa ou que esta missão o exoneraria de porventura participar», explicou o anfitrião ao grupo. O Big Brother informou ainda que André foi questionado e descreveu a situação como apenas uma «mudança ligeira» por parte de Monteiro.

«A vossa tarefa semanal falhou. Empenharam-se só a partir de determinada altura e não foi o suficiente», declarou o anfitrião.

Após saber-se que a prova semanal falhou, Cristina Ferreira pede justificações. «Posso saber porque é que não quis participar na prova?», confrontou Cristina Ferreira «Eu não me recusei», argumenta Francisco Monteiro. «Não fazer é recusar, sabe disso», responde a apresentadora. «Não o fiz porque primeiro senti que ia estar a atrasá-los e ia estar a estragar o trabalho que eles fizeram», argumentou Zaza.

«Porque é que não tentou?», insiste Cristina Ferreira. «Eu não tentei. Foi uma semana em que não me senti muito bem», diz Monteiro.

«Mas não sabia que isso podia prejudicar toda a gente?», questionou Cristina Ferreira. «Sabia», admite o concorrente. «Então porque é que não tentou?», questiona uma vez mais a apresentadora.

«Jamais seria uma estratégia minha. Só iria estar a arranjar discussões para o meu lado», diz Zaza.

«Quando a Márcia o interroga do porquê de não tentar, ela tem razão nisso?», pergunta a apresentadora. «Eu dei toda a razão à Márcia, a única coisa que questionei foi as vezes que a Márcia o disse».

Nessa altura, Márcia dá o seu parecer: «Ele nunca quis tentar, não tentou. Para mim isto é uma falta de respeito perante o grupo todo, não é só perante mim ou perante o Anexo. Para mim, não há uma explicação e depois a má da fita sou eu porque toco várias vezes no assunto. Eu tenho de o fazer porque não consigo encontrar lógica nisso. Aqui está o resultado, vamos ver do que é que nos vamos alimentar durante a próxima semana».

«De nada!», responde Cristina Ferreira. Veja o momento: