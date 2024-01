A nova tatuagem de Francisco Monteiro tem uma mensagem poderosa

Francisco Monteiro fez uma nova tatuagem após vencer o Big Brother 2023. Contudo, nunca tinha mostrado o resultado final. Agora que Zaza voltou a entrar no Desafio Final, já foi visível a frase que Francisco Monteiro tatuou na parte de trás de um braço. E tem uma mensagem forte associada.

Francisco Monteiro tem tatuado a frase «Can’t Hurt Me», que significa «Não me podes magoar». A tatuagem foi partilhada no Instagram oficial do concorrente, que destacou a mensagem.

Francisco Monteiro perde a paciência com Miguel Vicente

A tarde desta terça-feira, dia 16 de janeiro, ficou marcada por um clima de tensão entre Francisco Monteiro e Miguel Vicente.

Francisco Monteiro passou-se com Miguel Vicente, depois de o ter falado de um assunto do exterior que o irritou, enquanto mandava cumprimentos para alguns amigos seus. O vencedor do Big Brother 2023 dirigiu-se rapidamente para o exterior da casa e alertou: «Se queres entrar por aí, estás tão enganado…»

Francisco Monteiro não escondeu a sua indignação e atirou: «Este gajo quer brincar…»

Em conversa com Jéssica Galhofas e Bruno Savate, o concorrente desabafou sobre o sucedido, visivelmente irritado: «Eu sei e ele sabe… Ainda por cima é tontinho ao ponto de ir buscar uma cena que foi ele que também criou lá fora que eu não sabia. Eu posso falar, mas falo ali à frente de toda a gente».

Francisco Monteiro chegou mesmo a colocar a hipótese de desistir do Desafio Final: «Eu vou ter de bazar daqui. Por respeito a mim próprio e não vou manchar aquilo que eu criei. Não vou! Se eu entro por aqui com ele, vai ser horrível para toda a gente, vai ser horrível para mim, vai ser horrível para ele, vai ser só péssimo», explicou.