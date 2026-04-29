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Ausente da televisão, Francisco Monteiro surge irreconhecível e emite comunicado: «Por motivos de força maior»

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Ausente da televisão, Francisco Monteiro surge irreconhecível e emite comunicado: «Por motivos de força maior» - Big Brother

Francisco Monteiro não tem marcado presença nos programas do Secret Story - Desafio Final. Agora, decidiu esclarecer tudo numa partilha em que surge completamente diferente.

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Francisco Monteiro tem estado afastado do painel de comentadores do Secret Story - Desafio Final e decidiu explicar aos fãs o porquê.

Através de uma partilha feita no seu Instagram, o vencedor do Big Brother 2023 emitiu um comunicado. «Esta semana, por motivos de força maior, não farei nenhum painel. Voltarei na próxima semana como habitualmente», garantiu.

Junto a esse mesmo comunicado, Zaza, como é carinhosamente tratado, publicou ainda uma fotografia sua em que surge completamente irreconhecível. Trata-se de um 'tesourinho' de infância que deixa qualquer um embevecido. 

Pode ver tudo aqui:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotografias de Francisco Monteiro que preparámos para si

Temas: Francisco Monteiro Televisao Comunicado

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