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Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars

  • Maria Figueiredo
Entre paixões e "guerras" conquistou o “caneco”: Agora, Francisco Monteiro regressa para fazer história no Big Brother All Stars - Big Brother
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Do amor às discussões mais acesas, passando pela conquista do tão desejado troféu, Francisco Monteiro tornou-se numa das figuras mais marcantes dos reality shows da TVI. Agora, Zaza prepara-se para regressar à casa mais vigiada do País e promete levar consigo uma história que está longe de ficar esquecida.

Francisco Monteiro dispensa apresentações. Desde que entrou no Big Brother 2023, o treinador de padel rapidamente transformou-se num dos grandes protagonistas do formato. Entre confrontos, amizades, emoções à flor da pele e uma ligação que deu muito que falar com Márcia Soares, Zaza conseguiu chegar à final e conquistar o primeiro lugar, levando para casa o prémio de 100 mil euros.

Mas a história de Francisco Monteiro nos reality shows não terminou aí. Pouco tempo depois de levantar o troféu, aceitou voltar à casa para o Big Brother – Desafio Final, onde viveu uma das experiências mais intensas da sua passagem pela televisão. Foi nessa edição que protagonizou uma verdadeira "guerra" com Miguel Vicente, ao ponto de acabar por desistir do programa.

Ainda se recorda desta discussão entre Zaza e o "Diabo loiro"?

E, pelo caminho, houve ainda espaço para o amor. Primeiro, com Márcia Soares, numa ligação que começou dentro do Big Brother 2023 e que deixou os espectadores a acreditar que poderia nascer ali um dos grandes casais da televisão portuguesa. Mais tarde, foi Bárbara Parada quem conquistou o coração de Zaza, dando início a um romance igualmente mediático e marcado por altos e baixos.

Agora, com o regresso ao Big Brother All Stars, Francisco Monteiro prepara-se para abrir um novo capítulo. E, tendo em conta tudo o que já viveu, é difícil imaginar uma participação de Zaza sem emoções fortes, rivalidades e, quem sabe, novas paixões.

Márcia Soares: uma paixão que nunca foi simples

Foi no Big Brother 2023 que Francisco Monteiro e Márcia Soares se conheceram. Desde cedo, a proximidade entre os dois chamou a atenção dos espectadores e rapidamente começaram as especulações sobre uma possível relação.

Entre os dois houve cumplicidade, discussões, aproximações e afastamentos. Uma dinâmica que prendeu a atenção do público durante toda a edição e que fez nascer a famosa dupla "Zárcia". Depois do programa, ambos chegaram a revelar que se tinham beijado, mas nunca chegaram a assumir uma relação oficial.

A verdade é que aquilo que aconteceu dentro da casa teve consequências cá fora. Depois da vitória de Zaza, os dois acabaram por se afastar, com Márcia a admitir publicamente que ficou magoada com a forma como Francisco se isolou depois do programa. Ainda assim, o destino voltaria a colocá-los frente a frente.

Veja os melhores momentos de Zaza e Márcia Soares

Em janeiro de 2024, os dois reencontraram-se no Big Brother – Desafio Final. O reencontro entre Márcia e Francisco foi um dos momentos mais aguardados pelos fãs. A cumplicidade continuava lá, mas também existiam "feridas por sarar".

E foi precisamente nessa casa que a história ganhou um novo capítulo. Francisco e Márcia voltaram a protagonizar momentos de proximidade, incluindo um beijo, enquanto Zaza se encontrava envolvido noutra das grandes histórias daquela edição: a guerra com Miguel Vicente.

Ainda se lembra da famosa "beijuta"? Veja tudo aqui.

Bárbara Parada: do reality show para uma relação atribulada

Mas se Márcia Soares ficou associada à primeira grande paixão de Francisco Monteiro nos reality shows, Bárbara Parada acabou por protagonizar o capítulo seguinte.

Os dois aproximaram-se durante o Big Brother – Desafio Final, numa altura em que Bárbara também fazia parte do elenco, como ex-namorada de Miguel Vicente, e Francisco ainda estava envolvido na complexa dinâmica com Márcia. A amizade foi crescendo e, semanas depois do fim do programa, a relação entre os dois evoluiu para um romance.

Francisco chegou mesmo a falar publicamente da importância de Bárbara na sua vida, descrevendo-a como alguém que esteve ao seu lado numa fase complicada. Durante algum tempo, os dois viveram uma relação longe dos holofotes, embora o romance tenha sido acompanhado ao detalhe pelos fãs.

Mas a história esteve longe de ser linear. O namoro foi marcado por várias separações e reconciliações e, com o passar do tempo, Márcia Soares continuou a ser uma espécie de "fantasma" na relação, sobretudo devido à ligação que tinha mantido com Francisco dentro do Big Brother. Bárbara chegou mesmo a revelar que recebeu muitas críticas de fãs que continuavam a defender o casal "Zárcia", confessando que, em determinados momentos, sentiu que era vista como "a outra".

Recorde-se dos melhores momentos da relação entre Zaza e Bárbara Parada

A relação entre Francisco e Bárbara terminou definitivamente em 2025, depois de mais de um ano marcado por várias fases. Já em 2026, Zaza e Márcia voltaram a aproximar-se e chegaram a ser vistos juntos novamente, reacendendo os rumores sobre uma possível reconciliação amorosa. Márcia, porém, fez questão de esclarecer que, naquele momento, existia apenas uma "amizade com boas conversas" e pediu respeito pela relação que mantinham.

Atualmente, Francisco Monteiro está a viver uma relação que encanta mais os fãs a cada dia que passa, com Andrea Pestana.

A "guerra" com Miguel Vicente

Se há uma rivalidade que ficou gravada na história de Francisco Monteiro nos reality shows é a que protagonizou com Miguel Vicente.

Curiosamente, Miguel tinha sido um dos apoiantes de Zaza durante o Big Brother 2023. Enquanto comentador, chegou a dizer que Francisco era o seu favorito e defendeu o seu jogo. Mas quando os dois passaram de comentadores e espectadores para concorrentes da mesma casa, tudo mudou.

No Desafio Final, os dois entraram rapidamente em rota de colisão. Francisco acusava Miguel de ultrapassar limites e de trazer para dentro da casa assuntos da vida exterior. Miguel, por sua vez, criticava a postura de Zaza e acusava-o de também faltar ao respeito.

As discussões tornaram-se constantes e Francisco chegou a classificar Miguel como um dos concorrentes mais fracos que já tinha visto, acusando-o de provocar os outros para os levar ao limite.

Recorde também a desistência de Miguel Vicente do Desafio Final

O ambiente chegou a um ponto de tal tensão que Francisco acabou por abandonar o programa. Depois da desistência, explicou que se sentia consumido pelo ambiente vivido na casa e que não queria voltar a um estado emocional que já tinha experienciado no passado. Apontou diretamente os conflitos com Miguel como uma das principais razões para a decisão.

A rivalidade não terminou imediatamente com a saída de Zaza. Já fora da casa, Francisco continuou a criticar a postura de Miguel e chegou mesmo a afirmar que não se sentaria com ele à mesma mesa.

Assim, entre a vitória no Big Brother 2023, a intensa história com Márcia Soares, o romance atribulado com Bárbara Parada e uma das rivalidades mais explosivas do Desafio Final, Francisco Monteiro construiu uma verdadeira carreira dentro dos reality shows.

Recorde os melhores momentos destas vitórias no Big Brother

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Temas: Francisco Monteiro Vencedor Polémico Amor

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