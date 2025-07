Problemas no paraíso! Francisco Monteiro deixa alerta após ser “enganado” no México

Bárbara Parada e Francisco Monteiro de férias no paraíso: e estas são as fotos mais apaixonadas de sempre

Francisco Monteiro, vencedor do Big Brother 2023, recorreu às redes sociais para fazer um desabafo sobre uma situação que o deixou indignado durante as suas férias com a namorada Bárbara Parada, no México.

Numa story em tom de alerta, Zaza explicou: «Uma curiosidade que me deixou indignado. Se fizeram a conversão de 100 euros para dólares, no Google, dará mais ou menos 116 dólares. Se quiserem trocar 100 euros por dólares em Playa del Carmen, oferecem a quantia de 95 euros».

O ex-concorrente do Big Brother terminou com um conselho prático aos seguidores: «É importante que tragam já tudo o que precisam de Portugal ou estarão a queimar dinheiro em quantias absurdas se precisarem de trocar cá».

Veja a publicação aqui:

Recorde-se que Francisco Monteiro e Bárbara Parada estão a desfrutar de uns dias de descanso num autêntico paraíso. O casalinho encontra-se no México, de onde tem partilhado vários momentos cúmplices e divertidos e até já falaram em filhos!

Francisco Monteiro protagonizou um momento hilariante ao partilhar um vídeo onde corre, cheio de entusiasmo, na praia em direção à namorada, Bárbara Parada. A legenda não podia ser mais divertida: «Quando a Kika me diz que podemos ter um bebé». O casal do Big Brother está no México a aproveitar umas férias românticas… e a brincar com a ideia de darem um passo importante na relação: ter filhos. Veja a publicação aqui!