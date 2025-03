Reencontro inesperado! Francisco Monteiro revela ter ido 'tomar café' com ex-concorrente do Big Brother 2023

Alerta amor! Francisco Monteiro e Bárbara Parada mais fortes do que nunca! Veja as fotografias desta história de amor!

Dia dos namorados: Todas as imagens do plano de sonho de Bárbara Parada e Francisco Monteiro

Francisco Monteiro sagrou-se vencedor do Big Brother 2023. Já o segundo lugar foi atribuído a Hugo Andrade , outro dos grandes protagonistas dessa edição. Mais de um ano após a final memorável, os dois finalistas do reality show da TVI voltaram a reunir-se, provando que as ligações criadas dentro da casa mais vigiada do país podem resistir ao tempo.

A revelação deste reencontro foi feita por Francisco Monteiro, agora comentador de 'Secret Story - Desafio Final', durante o programa 'Diário' desta terça-feira, dia 4 de março. A afirmação despertou a curiosidade dos telespectadores, que continuam a acompanhar a vida dos ex-concorrentes fora do universo dos reality shows.

A cumplicidade entre Francisco e Hugo, que enfrentaram juntos a reta final do 'Big Brother', parece manter-se viva, alimentada pelo respeito mútuo e pelas experiências partilhadas ao longo da competição.

Recorde o momento em que Francisco Monteiro ganhou o prémio de cem mil euros: