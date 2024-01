Inesperado! Zé Pedro Rocha reage a desistência de Francisco Monteiro e faz referência: «à nossa querida Márcia»

Durante o especial do Big Brother - Desafio Final, Francisco Monteiro comunicou ao grupo a sua vontade de desistir do programa. O concorrente não escondeu a emoção e desabou em lágrimas, deixando todos os colegas igualmente sensibilizados.

Nas redes sociais, foram vários os ex-concorrentes de Reality shows que reagiram à desistência do vencedor do Big Brother 2023, incluindo Zé Pedro Rocha, de quem havia sido antagonista na edição em que ambos participaram.

«Não consigo ficar indiferente ao que acabei de assistir na televisão. Apesar de, na minha edição, teres sido uma das pessoas com quem menos me identifiquei, o que agora é irrelevante, sinto a necessidade de contrariar a opinião generalizada», começou por escrever Zé Pedro Rocha.

No discurso, Zé Pedro Rocha fez ainda referência a Márcia Soares com quem também manteve uma relação muito próxima dentro da casa. «A tua saída do programa não deve ser encarada como um passo atrás, mas sim como um passo em frente. Espero, sinceramente, que estejas bem e que dediques o tempo necessário ao tem bem-estar e, claro, à nossa querida Márcia. Desejo-te as maiores felicidades, Zaza», acrescentou.