A última gota! Francisco Monteiro descontrola-se com Zé Pedro e é impedido pelos colegas! Saiba tudo

Foi na tarde passada, que Jéssica Galhofas esteve à conversa com Sílvia e Joana e contou uma situação que aconteceu durante a madrugada entre Vale e Márcia, onde Francisco Vale fez um som de cuspidela a Márcia. Márcia falou com a concorrente sobre o assunto dizendo que foi uma «falta de respeito» e que foi ao confessionário dizendo que «Isto não vai ficar por aqui».

Após isto, Jéssica conversou com Francisco Vale sobre a situação, onde o concorrente garantiu: «Não cuspi para cima de ninguém, apenas fiz o som».

Ao longo do dia, este assunto foi tema de conversa na casa mais vigiada do País. Durante o Diário, o anfitrião reuniu os concorrentes para debaterem sobre o assunto e verem as imagens da madrugada onde aconteceu essa situação.

Zé Pedro defendeu Márcia, ripostando a Vale que o colega é um «atrasado mental» por ter feito o gesto que fez.

Jéssica Galhofas passou-se com Zé Pedro por ter «faltado ao respeito» com Francisco Vale. Os dois estiveram em conflito aceso. Toda esta situação gerou grande polémica na casa. Jéssica e Monteiro defenderam Vale, enquanto Zé Pedro defendia Márcia.

À noite, nas cadeiras da piscina, Francisco Monteiro esteve em conversa com Francisco Vale para saber como é que o concorrente se sentia. No fundo, ouvia-se Zé Pedro a falar sobre o seu ponto de vista com os outros colegas.

Sem hesitar, Francisco Monteiro atirou a Zé Pedro: «Tu estás há duas horas a falar de uma coisa e chegas ali e é «errei»?»

«Falhei, estive mal, estava no meu momento reativo. Eu não estou a justificar o que disse, está completamente válido que ele fique chateado com o que eu disse, agora não me venham dizer que isto foi uma brincadeira e que não houve intenção nenhuma de chegar ali e magoar a pessoa», disse Zé Pedro

Os dois começaram a levantar a voz e Monteiro ripostou: «Tu estás ali aos berros (enquanto falava com outros colegas no jardim) sobre um assunto que acabou de ser debatido, estamos mais uma vez a chover no molhado (…) Tu para mim és a única pessoa aqui dentro que não pode falar (…) Tu devias era estar ali, lapadinho, caladinho, para ver se a tua situação passa, porque eu se fosse ele, também ia lá para dentro chorar e ia querer um debate para te queimar e depois ias de sopa no domingo»

«Vai tudo se sopa contigo…», atirou Zé Pedro.

«Por mim até ias hoje, se quiseres podes vir aqui dar-me uma chapada para ver se vais de sopa hoje», provocou Francisco Monteiro.

Zé Pedro ripostou: «Não te vou dar esse gosto, não vales isso». Após ter dito isto, Francisco Monteiro, descontrolado, quis dirigir-se ao concorrente mas foi parado pelos colegas.