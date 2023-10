Francisco Monteiro e Zé Pedro em tensão constante: «O Zé Pedro (...) a única coisa que quer é uma reação». Saiba mais!

Numas imagens que passaram durante a gala, Francisco Monteiro afirmou que Ossman Idrisse o irrita, mas não o tira do sério mas já Zé Pedro, consegue tirá-lo do sério.

No pós gala, o anfitrião pediu o concorrente explicasse esta afirmação: «Tem a ver com a sensação que a pessoa me transmite, eu olho para uma pessoa e essa pessoa transmite-me sensações. Não sei se o ar mais provocador do Zé Pedro me traz aqui umas coisas do passado. Eu olho para um Rogério e para um Ossman e vejo-os mais inofensivos na medida que é sempre na brincadeira, o Zé Pedro já parte para cima e a única coisa que quer é uma reação»

Zé Pedro justificou o seu ponto de vista em relação a Francisco Monteiro: «Eu não tenho nada contra ti e não te conheço. Identifico-me com algumas coisas da história da tua vida. Percebo que não te queiras dar comigo, não és daquelas pessoas que eu digo que lá fora me vou dar, não és uma personalidade que eu condeno».

Monteiro frisou: «Há uma coisa que o Ossman não faz, mas que o Zé Pedro e a Márcia fazem, que é a vitimização, estão constantemente com essa palavra».

Zé Pedro justificou: «A cena do leitão, não foi com essa intenção. Já vi muitas vezes lá em casa, o facto de estar com x pessoa que até se dá contigo, a tua cara, parece que amuas».

