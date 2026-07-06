Este ex-concorrente do Big Brother perde quantidade "incontável" de seguidores e o motivo deixa qualquer um incrédulo

Francisco Vale surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia onde surgia ao lado de uma mulher, alimentando rumores de um possível novo romance.

Na imagem publicada no Instagram, o ex-concorrente do "Big Brother 2023" limitou-se a colocar um emoji de coração na legenda, o suficiente para gerar inúmeras reações e especulações entre os fãs.

Contudo, pouco tempo depois, Francisco Vale revelou que tudo não passava de uma brincadeira. A fotografia tinha sido criada com recurso à Inteligência Artificial e não correspondia a uma situação real.

Apesar do tom descontraído da publicação, a partida teve um efeito inesperado. "As pessoas que me deixaram de seguir são incontáveis. Não voltem", escreveu o jovem, reagindo com humor à perda de seguidores provocada pela falsa fotografia.

A publicação acabou por gerar várias reações nas redes sociais, com muitos internautas a admitirem que acreditaram na imagem antes de ser revelada a verdade.

Eis a reação de Francisco Vale, após criticas.