Emocionado, Francisco Vale revela detalhes da primeira conversa que teve com a mãe: «Foi chorar do início ao fim…»

Francisco Vale sobre o pai e a sua participação no Big Brother: «Quando soube vieram-me logo as lágrimas aos olhos»

Francisco Vale foi o concorrente expulso do Big Brother na passada noite e marcou presença esta manhã no Dois às 10, onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

O nortenho tinha uma relação amorosa na casa com Jéssica Galhofas e ao longo do programa mostrou algumas inseguranças e barreiras que sentia, devido ao que os seus familiares poderiam pensar de si.

O ex-concorrente começou por contar o que os pais diziam sobre quando entrasse no programa: «Foi tão marcante o ‘não estejas com uma namorada lá dentro’, ‘não te metas com nenhuma rapariga’ (…) não faças isso quando entrares».

«Eu tenho muita dificuldade em orientar-me, se calhar foi por isso que me afastei um pouco de casa, sentia que os meus pais quando opinavam era algo para me rebaixar mas se calhar não era e era para me ajudar», continuou.

Francisco Vale revelou a conversa que teve com a mãe após a saída da casa mais vigiada do País e confessou, emocionado, que superou as suas «expectativas»: «Já tive uma conversa com a minha mãe…foi chorar do início ao fim da chamada (…) pensei mesmo que ia chegar a casa e a minha mãe ia-me meter as malas à porta». «Disse que tem muito orgulho no filho que tem, que nunca pensou que eu chegasse tão longe no programa, que acreditou sempre em mim».

«Senti que os meus pais não acreditavam minimamente em mim e estava completamente errado, sinto que os desprezei e isso custa-me», concluiu.