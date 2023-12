Francisco Vale esclarece polémica sobre alegada namorada cá fora: «Havia uma pessoa mais próxima…para ela podia ser outra coisa»

Francisco Vale foi o último concorrente expulso e em entrevista a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, no Dois as 10, esclareceu a polémica em que se vê envolvido sobre uma alegada namorada que teria fora do programa. Recorde-se que ao longo de todo o programa, Francisco Vale viveu uma relação muito próxima e íntima, de casal, com Jéssica Galhofas. Mas Francisco Vale nunca quis pedir a concorrente em namoro.



«Tive relacionamentos anteriores, o último que tive acabou em março, desde aí nunca mais tive um relacionamento. Tive sim vários amigos. Na altura em que tive um relacionamento, acho que me afastei da maioria dos meus amigos, fiquei muito sozinho. Depois acabei por fazer ali um grupo de 4/5 amigos e estávamos todos muito próximos. Havia uma pessoa mais próxima de mim, sim. Uma mulher e tínhamos muita intimidade. Ela ajudava-me a ultrapassar várias coisas da minha vida», contou.

Questionado, Francisco Vale esclareceu que esta amiga especial entrou na sua vida «na fase depois de março e antes da entrada no Big Brother». «Não era uma amiga colorida, era uma pessoa que me ajuda a perceber o porquê de terem acontecido certas coisas no passado, uma pessoa madura, sentia-me muito bem a falar com ela. Foi uma pessoa que eu ajudei muito também, também tinha vários problemas do passado. Sinto que foi um apoio mútuo (que durou até entrar no programa). E eu pensava que ainda ia ter cá fora», referiu.

Francisco Vale admite que ainda não falou com a amiga e acaba a concordar com a interpretação de Cláudio Ramos: «para ela podia ser outra coisa».



«Eu não consigo perceber de onde é que veio esta história, ela sempre me disse a mim que nunca na vida ia querer se falada. Eu próprio disse que gostava de falar sobre ela abertamente porque é uma pessoa que me ajudou muito e tudo mais».

Além disso, Francisco Vale refere que falou da amiga especial a Jéssica, com quem acabou por construir um relacionamento íntimo dentro da casa, de casal, mas sem assumirem o namoro.

