Francisco Vale surpreende apresentadores. Cristina Ferreira deixa mensagem: «Senti-me culpada por não ter conseguido mostrar ao longo de 3 meses o Francisco que vi hoje»

Francisco Vale foi o concorrente expulso do Big Brother na passada noite e marcou presença esta manhã no Dois às 10, onde esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

O ex-concorrente esclareceu a polémica sobre a alegada namorada que deixou fora da casa e falou ainda dos motivos que condicionaram a sua sua relação com Jéssica Galhofas.

Após o ex-concorrente ter explicado os motivos que o condicionaram dentro da casa, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira ficaram sensibilizados com as palavras do jovem. Ainda durante a entrevista, Cristina Ferreira emocionou-se ao ouvir Francisco Vale. Cláudio Ramos também se manifestou, confessando ao jovem que, após a entrevista, mudou a opinião que tinha sua.

Depois da entrevista, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem a Francisco Vale.

«Preciso de o escrever já. Sempre disse que o @bigbrothertvi é feito de pessoas, das suas vivências, da educação e da forma como foram amados. Hoje emocionei-me muito com o Vale. Senti-me culpada por não ter conseguido mostrar ao longo de 3 meses o Francisco que vi hoje.», começou por dizer.

«O Vale esteve condicionado o tempo todo em que esteve dentro da casa. Ecoavam dentro dele as palavras dos pais, os poucos abraços que o pai deu, o amo-te que disse à mãe, o único, antes de entrar. O que nos contou hoje muda tudo na percepção que temos dele. Que a vida lhe permita viver sem amarras, amar em liberdade e crescer emocionalmente. O BB é feito de pessoas, apresentado por pessoas, julgado por pessoas. ❤️», rematou Cristina Ferreira.