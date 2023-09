Afinal o que aconteceu de madrugada que deixou a casa em alvoroço? Saiba tudo aqui!

Esta terça-feira, 19 de setembro, a casa do Big Brother acordou a falar sobre o comportamento de Francisco Vale durante a madrugada. O concorrente criticou a aparência física de Fábio Gonçalves e alguns dos seus comentários deixaram os colegas em choque.

Durante uma conversa no jardim com Jéssica Galhofas e Francisco Monteiro, Francisco Vale partilhou a sua opinião sobre Fábio Gonçalves: «Achei-o bronco, come de boca aberta, tem as pernas fininhas para o tronco…», começou por enumerar.

Os colegas alertaram-no para ter «cuidado» com alguns dos seus comentários, no entanto, o concorrente insistiu: «o que eu penso, eu vou dizer», garantiu.

Mais tarde, Fábio Gonçalves juntou-se aos colegas e Francisco Vale explicou o que tinha dito sobre si. No confessionário, Fábio Gonçalves não se mostrou incomodado com o que ouviu por parte do colega e garantiu: «Eu sei o que sou, tenho a minha confiança e não me afeta de maneira nenhuma».

Francisco Vale acabou por procurar Fábio Gonçalves e pediu-lhe desculpas pela forma como tinha agido. Os dois resolveram o desentendimento, mas o assunto foi foco de várias conversas ao longo de todo o dia na casa.