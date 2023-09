Os comentários polémicos de Francisco Vale em relação a Fábio: «Bronco, come de boca aberta e tem as pernas fininhas»

Márcia sobre o que aconteceu entre si e Vale: «Também não gostei do que aconteceu, mas bola para a frente»

Francisco Monteiro: «Disse ao Francisco para ter cuidado com o que está a fazer»

Francisco Vale confessa: «Estou mais preocupado com a minha família…»

Jéssica Galhofas e Francisco Vale em lágrimas: «Se calhar és mais importante do que achava»

Durante a madrugada desta terça-feira, 19 de setembro, Francisco Vale partilhou um desabafo com os colegas sobre Fábio Gonçalves.

«Achei-o bronco, come de boca aberta, tem as pernas fininhas para o tronco…», começou por enumerar Francisco Vale.

Ao ouvir esta opinião, Jéssica Galhofas e Francisco Monteiro aconselharam Francisco Vale a ter «mais cuidado» com os comentários que faz. O concorrente insistiu e, à frente de Fábio, volta a apontar o que acha de «errado» no colega.

Os comentários do concorrente em relação ao colega deixaram os restantes chocados e deram o mote para uma das mais recentes polémicas.

«Eu sei o que sou, tenho a minha confiança e não me afeta de maneira nenhuma. Eu senti, desde que entrei aqui em casa, que o Vale não tem maldade nenhuma comigo e é isso que eu sinto da parte dele», reagiu Fábio no confessionário, após escutar os comentários do colega em relação a si.

De manhã, a casa do Big Brother acordou a falar sobre o comportamento de Francisco Vale e o concorrente mostrou-se bastante arrependido.