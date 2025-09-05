Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Ao Minuto

19:54
Kina não poupa nas críticas aos CALE: «A preocupação deles é levar todos ao último limite» - Big Brother
01:02

Kina não poupa nas críticas aos CALE: «A preocupação deles é levar todos ao último limite»

19:50
Miranda e Afonso 'gozam' com os colegas por terem perdido a prova semanal: «Engasga-te» - Big Brother
04:38

Miranda e Afonso 'gozam' com os colegas por terem perdido a prova semanal: «Engasga-te»

19:38
O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas» - Big Brother
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

19:27
Miranda ouve o que não gosta atrás da porta e invade o quarto: «Andas com o pito aos saltos?» - Big Brother
06:31

Miranda ouve o que não gosta atrás da porta e invade o quarto: «Andas com o pito aos saltos?»

19:14
«Se ele volta a falar da minha família, eu vou falar...»: Afonso ameaça Viriato - Big Brother
03:48

«Se ele volta a falar da minha família, eu vou falar...»: Afonso ameaça Viriato

18:50
«És um sem caráter que persegue mulheres»: Viriato e Afonso discutem e 'puxam' as famílias - Big Brother
05:08

«És um sem caráter que persegue mulheres»: Viriato e Afonso discutem e 'puxam' as famílias

18:39
Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa» - Big Brother
05:59

Viriato ataca Miranda e esta faz dura retaliação: «É uma pessoa mentirosa»

18:30
Caos instala-se por causa de... uvas! Afonso e Miranda 'perseguem' Bruna: «Parasitas» - Big Brother
05:14

Caos instala-se por causa de... uvas! Afonso e Miranda 'perseguem' Bruna: «Parasitas»

18:17
Uma queda espalhafatosa e duas desqualificações: prova dos objetos escondidos traz polémica à casa - Big Brother
02:37

Uma queda espalhafatosa e duas desqualificações: prova dos objetos escondidos traz polémica à casa

18:06
Inês Morais dá recado a Afonso: «É bem-feito por andar na asa de uma concorrente, vai morrer na praia» - Big Brother
01:33

Inês Morais dá recado a Afonso: «É bem-feito por andar na asa de uma concorrente, vai morrer na praia»

18:01
Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém» - Big Brother
04:04

Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém»

16:16
Concorrentes aguardavam recompensa, mas recebem algo insólito - Big Brother
02:33

Concorrentes aguardavam recompensa, mas recebem algo insólito

16:01
Prova falhada. Afonso não perde tempo «Pessoal ainda há pipocas» - Big Brother
03:03

Prova falhada. Afonso não perde tempo «Pessoal ainda há pipocas»

16:00
Desentendimento à vista: Bruna e Afonso de costas voltadas - Big Brother
04:44

Desentendimento à vista: Bruna e Afonso de costas voltadas

15:30
Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma» - Big Brother
03:55

Afonso cansado de Miranda? «A tua postura é sempre a mesma»

14:22
Jéssica Vieira surpreende ao revelar que levou um pertence de Marcia Soares para dentro da casa - Big Brother
02:03

Jéssica Vieira surpreende ao revelar que levou um pertence de Marcia Soares para dentro da casa

14:06
Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão» - Big Brother
03:15

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

14:00
Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados - Big Brother
06:11

Jéssica Vieira passa-se com Catarina Miranda e pede para abandonar o almoço dos nomeados

13:24
Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado - Big Brother
01:56

Afonso Leitão afirma que trocava Jéssica Vieira por ex-concorrente e o nome é inesperado

13:08
Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»" - Big Brother
02:40

Ex-namorados em confronto! Jéssica Vieira dispara contra Afonso Leitão: «Para mim, sem a Catarina, tu…»"

12:58
Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão - Big Brother
03:31

Afonso Leitão afirma que Jéssica Vieira não merece chegar à final. Eis a razão

12:53
Sem ‘papas na língua’: Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final - Big Brother
02:18

Sem ‘papas na língua’: Catarina Miranda revela quem não merece chegar à final

12:05
Bruna revela sonho que vai além da música - Big Brother
02:51

Bruna revela sonho que vai além da música

11:43
Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe - Big Brother
05:23

Jéssica Vieira abre o coração e partilha sonho que envolve a mãe

11:34
Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras - Big Brother
02:54

Viriato Quintela partilha sonho de viver aventura além-fronteiras

Acompanhe ao minuto

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

  • Big Brother
  • Há 2h e 23min
Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física - Big Brother

Francisco Vale está cada vez mais tonificado e mostra os resultados da sua transformação física, que começou no início do ano.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nos últimos meses, Francisco Vale adotou um estilo de vida mais saudável com o objetivo de perder peso e melhorar a sua forma física, com a ajuda do personal trainer Nelson Fernandes, também ele ex-concorrente do Big Brother. Agora, o jovem partilhou a sua atual forma física, onde mostra o corpo cada vez mais definido.

A partilha foi feita através dos stories do Instagram. «A transformação continua», escreveu na legenda de uma imagem em que surge de abdominais definidos e com grandes biceps. «Orgulho no meu menino», reagiu Nelson Fernandes.

Veja tudo aqui:

Em março deste ano, Nelson Fernandes já tinha mostrado o incrível antes e depois de Francisco Vale, que começou a transformação no início de 2025.

«Deixo-vos aqui a transformação Bomba😮 de 2 meses do @kikovale10, 2 meses de compromisso onde o treino aliado a alimentação foi fundamental para este resultado incrível!», começou por escrever o personal trainer, na legenda de uma publicação que surpreendeu os fãs.

«Orgulho enorme no Francisco por ter cumprido com todos os desafios que lhe propus! Melhor estética , postura , saúde e maior auto estima é o que conseguimos além do que vemos nas fotos. Hoje estabeleci uma nova meta para o Francisco 😉 mas para já ficará entre eu e ele para breve revelarmos o que vem daí!! Degrau a degrau vamos subindo a escada do sucesso , meta a meta sempre a procura de mais e melhor!», acrescentou.

Pode ver aqui as imagens em questão:

Temas: Francisco Vale Forma física Fitness Nelson Fernandes

Relacionados

Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Francisco Vale na origem do romance de Cristina Ferreira? Apresentadora reage

Francisco Vale recebe propostas atrevidas e vão até aos 5 mil euros

Jéssica Galhofas conta tudo sobre o fim da relação. Conheça os detalhes.

Eles já nem se falam: Francisco Vale quebra silêncio sobre o fim do namoro com Jéssica Galhofas

Fora da Casa

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Hoje às 16:59

Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Hoje às 16:48

Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Hoje às 16:28

Cristina Ferreira já começou a celebrar o seu aniversário com uma viagem especial! Saiba para onde foi

Hoje às 15:47

O aniversário de Cristina Ferreira está a chegar e as celebrações já começaram! Veja as novas fotografias

Hoje às 15:35

Adivinha quem é esta criança? Pista: Está ligado ao Big Brother

Hoje às 12:41
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Afonso Leitão responde à pergunta mais aguardada: «Vê-se a ter uma relação romântica com a Catarina Miranda lá fora?»

Ontem às 08:46

Catarina Miranda tenta (mais uma vez) beijar Afonso Leitão e este reage assim: As imagens do momento aqui

3 set, 17:48

Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

Ontem às 16:49

Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?

Ontem às 16:49
03:15

Catarina Miranda reage a atitude de Afonso Leitão: «Isto dá direito expulsão»

Hoje às 14:06
Ver Mais

Notícias

Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Há 2h e 23min

Fez história nos reality shows em Portugal: Este foi o maior segredo de todos os tempos do Secret Story

Há 3h e 52min

Guerra aberta: Eduardo Ferreira pronto para ir a tribunal pela herança de Marco Paulo

Hoje às 16:59

Jéssica Galhofas foi vítima de tentativa de assalto e faz partilha preocupante

Hoje às 16:48

Antes e depois impressiona: ex-Casa dos Segredos perdeu peso e mostra a transformação radical

Hoje às 16:28
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

Há 1h e 43min
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

Ontem às 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

Ontem às 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em imagens inéditas, filho de Miguel Vicente impressiona pelo crescimento: "Parece que foi ontem"

Há 3h e 16min

Decote profundo e abertura lateral: Kina protagoniza sessão com vestido ousado!

Há 3h e 44min

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

Hoje às 15:57

"Queridos, mudei o pátio": Nuno Eiró mostra antes e depois de divisão da casa!

Hoje às 15:51

Gargalhadas... e mais gargalhadas: divulgado vídeo único de Marcia Soares!

Hoje às 15:04
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

Ontem às 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

3 set, 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

3 set, 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais