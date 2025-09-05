Músculos e mais músculos: Francisco Vale mostra resultados da sua transformação física

Nos últimos meses, Francisco Vale adotou um estilo de vida mais saudável com o objetivo de perder peso e melhorar a sua forma física, com a ajuda do personal trainer Nelson Fernandes, também ele ex-concorrente do Big Brother. Agora, o jovem partilhou a sua atual forma física, onde mostra o corpo cada vez mais definido.

A partilha foi feita através dos stories do Instagram. «A transformação continua», escreveu na legenda de uma imagem em que surge de abdominais definidos e com grandes biceps. «Orgulho no meu menino», reagiu Nelson Fernandes.

Veja tudo aqui:

Em março deste ano, Nelson Fernandes já tinha mostrado o incrível antes e depois de Francisco Vale, que começou a transformação no início de 2025.

«Deixo-vos aqui a transformação Bomba😮 de 2 meses do @kikovale10, 2 meses de compromisso onde o treino aliado a alimentação foi fundamental para este resultado incrível!», começou por escrever o personal trainer, na legenda de uma publicação que surpreendeu os fãs.

«Orgulho enorme no Francisco por ter cumprido com todos os desafios que lhe propus! Melhor estética , postura , saúde e maior auto estima é o que conseguimos além do que vemos nas fotos. Hoje estabeleci uma nova meta para o Francisco 😉 mas para já ficará entre eu e ele para breve revelarmos o que vem daí!! Degrau a degrau vamos subindo a escada do sucesso , meta a meta sempre a procura de mais e melhor!», acrescentou.

Pode ver aqui as imagens em questão: