Como está o coração de Francisco Vale? Concorrente admite: «Estou a sentir algo mais que amizade»

Jéssica Galhofas e Francisco Vale estão muito próximos e já não se inibem de trocar abraços e carinhos. Os dois concorrentes tiveram algumas conversas sobre a relação e Francisco Vale acabou por admitir que nutre um sentimento especial pela colega.

«Pode estar a acontecer um sentimento que não queria», admitiu Francisco Vale, uma afirmação que deixou Jéssica Galhofas de boca aberta.



«As coisas aqui são vividas com muita intensidade e as coisas mudam do dia para a noite», explica mais tarde Vale. É nessa altura que Jéssica Galhofas insiste em saber se Francisco Vale sente apenas «amizade». Vale tenta evitar dar a resposta, dizendo sentir-se desconfortável. Mas perante a insistência da colega acaba a admitir: «Posso sentir algo diferente...»

«Sinto uma amizade muito grande por ti e hoje senti que poderia ser algo mais», acaba a admitir. «Então nao é so amizade», remata jessica



«O que estou a sentir a mais é algo mais do que amizade», diz ainda Vale.