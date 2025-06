É só músculos e abdominais. Francisco Vale impressiona com transformação física após fim de relação com Jéssica Galhofas

Meses após o fim da relação com Jéssica Galhofas, que conheceu durante a sua participação no Big Brother 2023, Francisco Vale voltou a surpreender os seguidores com uma mudança radical. O ex-concorrente do reality show da TVI está visivelmente mais musculado e tem partilhado nas redes sociais o resultado do seu foco no treino e na alimentação.

A transformação física tem sido notória e não passou despercebida aos fãs, que o elogiam constantemente. «A disciplina transforma, e tu és a prova disso», lê-se em comentários nas publicações de Francisco, que exibe com orgulho a sua nova forma física.

Depois de viver um romance dentro da casa mais vigiada do país, Francisco Vale e Jéssica Galhófas seguiram caminhos separados, mas o jovem parece ter canalizado a energia da rutura para uma verdadeira revolução no estilo de vida. Dedicado ao ginásio e ao bem-estar, Francisco mostra-se mais confiante e focado em objetivos pessoais.

A mudança é evidente e está a dar que falar entre os seguidores do antigo concorrente, que continua a manter uma presença ativa nas redes sociais, onde partilha não só a evolução física, mas também momentos do seu dia a dia.