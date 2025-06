Eles já nem se falam: Francisco Vale quebra silêncio sobre o fim do namoro com Jéssica Galhofas

Francisco Vale apaixonou-se por Jéssica Galhofas no Big Brother 2023, mas separaram-se no início deste ano porque o amor não vingou. Agora, o ex-concorrente abriu o coração para falar sobre o relacionamento e em que ponto está, atualmente, a relação dos dois.

«Para as redes sociais estamos separados desde março, mas já estávamos desde janeiro. Foi praticamente desde que ela saiu do Desafio Final», começou por dizer, em declarações à revista Maria. E prosseguiu, garantindo que não falam nos dias de hoje: «Desde aí, estou a seguir o meu próprio caminho e ela o dela. Fico sempre feliz por ela, por todo o sucesso que possa ter a nível pessoal, que eu não sei qual é, porque ultimamente não tenho estado muito a par. Fui eu que quis fazer este corte, porque é muito difícil manter uma relação com uma ex-namorada».

Sem rodeios, Francisco Vale confidenciou que o facto de terem começado a morar juntos muito cedo fez com que as coisas não funcionassem. «Começar a morar logo com a namorada é muito difícil. Não quero trazer muito para aqui a minha relação, quero focar-me em mim neste momento. Quando se começa uma relação é preciso dar aqueles pequenos passos no início, ir-se conhecendo a pessoa e isso não aconteceu. A nossa relação foi intensa, houve muitas pessoas a querer juntar-nos… Dentro da Casa é um mundo completamente à parte e nós acabámos às vezes por ceder às tentações e aos nossos sentimentos, que não sabemos bem quais são. Decidimos fazer tudo ao mesmo tempo e às vezes atrapalha», adiantou.

O jovem, de 26 anos, contou ainda que continua solteiro e não procura encontrar outra mulher. «Neste momento só estou focado em mim. Não quero relações. Não estou à procura de mulher», findou.