Francisco Vale na origem do romance de Cristina Ferreira? Apresentadora reage

Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias românticas: e o destino é o sonho de qualquer casal

Francisco Vale garante ter sido o “cupido” de Cristina Ferreira e João Monteiro. Durante a emissão desta quinta-feira, 14 de agosto, do programa Dois às 10 da TVI, um momento divertido marcou os minutos finais da conversa entre Francisco Vale, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. O ex-concorrente do Big Brother 2023 afirmou ter tido um papel fundamental no início da relação entre a apresentadora e o tenista João Monteiro.

«A Cristina nunca me agradeceu o facto de ter conhecido o João», disse Francisco Vale, dirigindo-se à apresentadora. Surpresa, Cristina reagiu com a pergunta: «Foi por tua causa?».

O ex-participante explicou: «Claro! Eu salvei o Francisco [Monteiro] logo na primeira semana [no Big Brother 2023] e por isso é que conheceu o João. Pois, o Francisco tinha ido embora, nunca mais conhecia o João».

Cláudio Ramos, comentou: «Bem pensado». Entre risos, Cristina Ferreira respondeu com humor: «Vou pensar em ti para padrinho».

O momento descontraído rapidamente gerou reações, reforçando a boa disposição e a cumplicidade entre os apresentadores e os convidados no matutino da TVI.