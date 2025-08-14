Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Francisco Vale marcou presença no programa “Dois às 10”, da TVI, onde falou abertamente sobre o fim da relação com Jéssica Galhofas, concorrente que conheceu no Big Brother 2023. O ex-casal, que após o reality show decidiu viver junto em Esposende, terminou a relação há alguns meses e deixou de ter qualquer contacto.
Mais reservado e discreto por natureza, Francisco explicou que sempre preferiu manter a vida pessoal longe dos holofotes: «Gosto de manter as coisas privadas, foi assim que fui educado. Não estou numa relação a pensar que vai acabar... mas nunca senti que fosse uma relação estável.»
O ex-concorrente reagiu às imagens de Jéssica, transmitidas no programa, em que esta afirmou que a separação foi inesperada e que atravessou uma forte depressão: «Não estava à espera». Ao rever estas declarações, Francisco abanou a cabeça e comentou: «Custa ouvir isto porque não foi, de facto, o que aconteceu».
Segundo o próprio, após a participação de Jéssica no programa, contactou-a para expressar o seu desagrado: «Custa-me teres ido ao programa falar este tipo de coisas quando não foi isto que combinámos... não foi isto que aconteceu.» Francisco acusou ainda a ex-namorada de ter mentido sobre um assunto que, para ele, colocou em causa toda a relação: «Houve uma mentira da Jéssica. O facto de eu não ter conseguido lê-la quando mentiu fez-me muita confusão. Desiludi-me profundamente.»
Apesar de ter tentado manter a relação, admitiu que foi ele quem decidiu terminar: «Fui eu que acabei... vamos fazer isto da melhor maneira. Há bastantes meses que não tenho qualquer tipo de contacto com ela.»