Cadeira quente acesa! Francisco Vale vira costas e abandona discussão com Márcia. Saiba tudo aqui!

Cristina Ferreira anuncia à casa quem foi o primeiro concorrente salvo. Veja as reações

Francisco Vale vira costas e abandona cadeira quente: «Não consigo lidar com este tipo de pessoas»

A gala deste domingo, 3 de dezembro, foi marcada por fortes emoções e confrontos entre os concorrentes.

Mais tarde, durante a habitual ‘cadeira quente’, Francisco Monteiro e Márcia entraram em mais um ‘bate-boca’.

«A situação da Márcia com o Francisco Vale só vem comprovar o que a Márcia representa aqui, como jogadora e como pessoa (…) O que a Márcia fez com o Francisco Vale é exatamente o que faz comigo»

Márcia Soares defendeu-se e explicou a sua postura em relação a Francisco Vale: «Dei-lhe a minha opinião sobre o jogo dele. O Francisco Vale não gostou e, entretanto, na dinâmica diz o que diz e estamos no ponto em que estamos», recordou.

«Eu não mudo com as pessoas porque quero. As pessoas têm atitudes para comigo e eu reajo às atitudes das pessoas», concluiu.

Após ouvir as palavras de Márcia em relação a si, Francisco Vale disse que estava ‘enjoado’. O concorrente virou costas e abandonou cadeira quente. «Não consigo lidar com este tipo de pessoas», explicou.

«Mas tens de levar comigo», respondeu Márcia Soares.

Veja os vídeos!