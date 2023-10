Francisco Vale faz gesto a Márcia que gera polémica na casa! Saiba tudo o que aconteceu

Jéssica conta a Vale sobre conversa que teve com Márcia e Vale questiona: «Vai fazer alguma coisa contra mim? É uma brincadeira»

Após a gala, durante a cadeira quente, Márcia Soares e Francisco Vale estiveram em conflito aceso. A questão de Márcia não ser genuína gerou debate entre os dois.

Márcia atirou que o concorrente se sente «superior» aos outros e Vale ripostou: «Eu até pensava que era um tótó aqui dentro, pelos vistos acho-me superior».

Márcia deixou claro: «Conseguem ir buscar mil exemplos em dizer que não sou genuína, mas ninguém está dentro do meu coração, da minha cabeça, as pessoas aceitam ou não aceitam. Os BB Play’s, todos os domingos vejo a mesma coisa, toda a gente a ter reuniões a meu respeito, a ter reuniões a falar sobre os meus valores, é sempre a minha pessoa posta em causa, não o meu jogo»

«Eu não te estava a julgar. Há quanto tempo te digo que não te acho genuína? Eu queria que mudasses a minha perspetiva sobre ti!», atirou Vale.

Os dois concorrentes estiveram durante a madrugada em conflito devido a esse assunto mas não ficou por aqui.

Durante esta tarde, Jéssica Galhofas esteve à conversa com Sílvia e Joana e contou uma situação que aconteceu durante a madrugada entre Vale e Márcia, onde Francisco Vale fez um som de cuspidela a Márcia. Márcia falou com a concorrente sobre o assunto dizendo que foi uma «falta de respeito» e que foi ao confessionário dizendo que «Isto não vai ficar por aqui».

Após esta conversa, Jéssica Galhofas falou com Francisco Vale sobre o assunto polémico. Vale garantiu: «Não cuspi à frente de ninguém, fiz o som».

«É uma brincadeira que faço lá fora com os meus amigos, ok ela não é minha amiga, não tem essa intimidade, mas tem intimidade para me chamar de gordo. Temos intimidade para umas coisas, mas para outras não. Eu pedi desculpa (…) Agora vai forçar esse conflito», acrescentou.

