Francisco Vale recebe propostas atrevidas e vão até aos 5 mil euros

Francisco Vale continua solteiro após o fim do namoro com Jéssica Galhofas. O ex-concorrente confidenciou, em declarações a uma revista, que recebe propostas atrevidas de milhares de euros.

«Tento não acreditar que há pessoas a oferecerem 5 mil euros para ter relações com elas ou que me dão dois mil só para me verem de boxers», contou, em declarações à TV Guia.

Além disso, Francisco Vale garante que já ultrapassou o fim da relação com Jéssica Galhofas. «É um assunto completamente encerrado e é bom sentir que foi rápido ultrapassar. Acabou a bem, percebemos os dois que tínhamos de seguir caminhos diferentes e isso fez com que tudo fosse mais fácil». A relação dos dois terminou em Janeiro, apesar de só ter sido oficialmente comunicada em março. Francisco Vale já veio explicar que considera que o facto de os dois terem ido morar juntos pouco após o início do namoro, não foi benéfico para a relação.

