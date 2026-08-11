Francisco Monteiro surpreende ao revelar problema de saúde que persiste há mais de uma semana: «As dores continuam e o desconforto é enorme»

Francisco Monteiro deixou os seguidores preocupados ao revelar que está a atravessar dias complicados devido a um problema físico que tem condicionado os seus movimentos. O ex-concorrente partilhou uma fotografia nas redes sociais e aproveitou o momento para pedir ajuda a quem o acompanha.

«Preciso da vossa ajuda», começou por escrever, antes de explicar o motivo que o levou a fazer este apelo. Segundo Francisco, há mais de uma semana que sofre com uma forte dor nas costas, que tem provocado um desconforto significativo e dificultado os movimentos.

A situação parece estar longe de estar resolvida. Francisco Monteiro revelou que continua a sentir dores fortes e que o problema não desaparece sequer quando está parado.

«As dores continuam e o desconforto é enorme», confessou, dando conta do impacto que a situação tem tido no seu dia a dia.

Perante a persistência das dores, Francisco decidiu recorrer à experiência dos seus seguidores e questionar quem possa perceber do assunto sobre qual será o próximo passo a tomar. Em concreto, o ex-concorrente quis saber se deverá procurar a ajuda de um fisioterapeuta para tentar perceber a origem do problema e encontrar uma forma de aliviar o desconforto.

A publicação acabou, assim, por assumir um tom diferente daquele a que Francisco Monteiro habituou os seguidores, ao mostrar-se vulnerável e a admitir que não está a conseguir ultrapassar sozinho este incómodo.