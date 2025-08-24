Adeus a uma figura emblemática. Morre apresentador de reality show

Frank Caprio, juiz municipal aposentado e conhecido mundialmente pelo reality show "Caught in Providence", morreu esta última sexta-feira, aos 88 anos, vítima de cancro do pâncreas.

A notícia foi confirmada pela família, através de uma publicação nas redes sociais. O magistrado faleceu "pacificamente, rodeado de amigos e familiares", lê-se na descrição.

O filho de Frank Caprio, David, deixou uma mensagem emocionada ao público que acompanhou de perto a luta do pai contra a doença, diagnosticada há cerca de dois anos.

"O vosso amor fortaleceu-o de uma forma que palavras não conseguem descrever. Apesar do apoio de excelentes médicos, foi o carinho que recebeu de cada um de vocês que lhe deu forças para conviver com o diagnóstico por um ano e meio. Pai, que descanses em paz", declarou.

Veja a publicação original, em baixo.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de mensagens dos seus seguidores, que com certeza irão sentir a sua falta: "Hoje, deveria ser considerado o Dia de Frank Caprio. Descanse em paz, Meritíssimo", "Ele era tão importante para todas as pessoas e vidas que ele tocou com as suas palavras e ações. Ele espalhava bondade", "Esta pessoa maravilhosa fez o mundo sentir e acreditar que somos todos uma família", "Frank literalmente tornou a vida das pessoas melhor... e não há nada maior que um ser humano possa fazer por outro ser humano", entre outras reações.

Um juiz que conquistou corações pelo mundo

Frank Caprio tornou-se uma figura querida em todo o mundo graças à sua forma única de fazer justiça: com empatia e humanidade. Em "Caught in Providence", seguido por quase três milhões de pessoas no YouTube, eram exibidos casos reais do tribunal municipal de Rhode Island, onde Frank Caprio procurava equilibrar a lei com compaixão — muitas vezes perdoando pequenas infrações, como multas de trânsito, quando percebia a fragilidade das pessoas envolvidas.

Mais do que decisões judiciais, Frank Caprio transmitia mensagens sobre igualdade no acesso à justiça e apontava falhas do sistema. "Amado em todo o mundo pela sua profunda compaixão, humildade e fé inabalável na bondade das pessoas, o juiz Caprio tocou milhões de vidas", destacou a publicação que anunciou a sua morte.

Numa das mais recentes publicações do falecido juiz, este deixou uma mensagem inspiradora para as milhares de pessoas que o seguem. Sentado num barco a apreciar a vista do mar, Frank Caprio escreveu:

Bom dia, lindas almas! ✨🌞 Hoje é uma nova oportunidade de crescer, brilhar e ir atrás dos seus sonhos. Deixe as dúvidas para trás, carregue apenas amor e propósito e entre neste dia com coragem no coração. Você tem magia dentro de si, vá brilhar! 💫

Veja a fotografia original, na publicação em baixo.

Um legado de humanidade

Frank Caprio reformou-se em 2023, após quase quatro décadas de serviço no tribunal. Em homenagem ao magistrado, o governador de Rhode Island, Dan McKee, ordenou que as bandeiras em edifícios do Estado fossem hasteadas a meia-haste.

"Ele era mais do que um jurista, era um símbolo de empatia no tribunal, mostrando-nos que é possível fazer justiça temperada com humanidade", afirmou o governante.

Frank Caprio deixa um legado que ultrapassa fronteiras: o de um juiz que acreditava que a bondade também faz parte da justiça.