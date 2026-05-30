Fábio Paim mostra-se ao lado de lendas do futebol que todos conhecem: «Parecia impossível»

Fábio Paim recorreu às redes sociais para partilhar um dos momentos mais marcantes dos últimos tempos. O ex-futebolista publicou várias fotografias ao lado de personalidades bem conhecidas do mundo do futebol, entre elas Deco, e aproveitou para abrir o coração sobre o significado do encontro.
«Há momentos na vida que parecem impossíveis até acontecerem. Conhecer um ídolo é um deles», começou por escrever.
Fábio Paim confessou que a emoção foi ainda maior por ter acontecido numa fase mais madura da vida: «É estranho explicar a sensação de estar à frente de alguém que admiramos durante anos, alguém que acompanhou fases da nossa vida sem sequer saber que existíamos», refletiu.
O antigo jogador admitiu ainda que nunca esperou viver um momento deste género: «Crescemos a pensar que era um sonho distante, quase impossível. A vida acontece, os anos passam, e aprendemos a não esperar demasiado de certas coisas. Mas depois, sem aviso, acontece», escreveu.
Na mesma publicação, Fábio Paim revelou que o encontro o fez regressar à infância: «Naquele momento voltamos a sentir-nos um pouco crianças outra vez. O coração acelera, as palavras falham e por segundos parece que o tempo pára», confessou.
O ex-futebolista terminou a reflexão com uma mensagem inspiradora: «Há sonhos que demoram, mas quando chegam, têm um sabor completamente diferente».
As imagens rapidamente reuniram centenas de reações dos seguidores, que se identificaram com a emoção partilhada por Fábio Paim. Veja-as na galeria acima.
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo
Fábio Paim, ex concorrente do Big Brother Verão, fez uma publicação no Instagram onde surge junto de Cristianinho, filho do seu ex colega de equipa, Cristiano Ronaldo.
Na descrição da fotografia, o ex futebolista disse: «Continua a crescer e continua com a tua humildade.». Esta imagem está a dar que falar, pois Fábio Paim e Cristiano Ronaldo foram colegas de equipa no Sporting Clube de Portugal. A reviravolta que Fábio viveu no mundo desportivo já foi abordada pelo próprio ao longo do seu percurso no Big Brother Verão.
Agora, fora dos relvados, o ex concorrente do reality show da TVI teve o privilégio de se cruzar com uma lenda das camadas jovens do futebol. Esta imagem acarreta um valor sentimental pela proximidade que Fábio Paim já teve com Cristiano Ronaldo, quando os dois eram jovens e viviam o sonho do futebol, ainda no início de carreira.
Veja a publicação.