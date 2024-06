Gabriel Sousa partilha fotografia ao lado de um vencedor do Big Brother: «Foi sempre dos meus concorrentes preferidos». Saiba aqui!

Foi há cerca de duas semanas que Gabriel Sousa foi expulso pelos portugueses da casa mais vigiada do País. Desde então, o ex-concorrente tem-se mostrado bastante ativo nas suas redes sociais.

Gabriel Sousa decidiu partilhar uma fotografia no qual posa na praia, ao lado de Bruno Savate: «Quando era criança, assistia aos reality shows e pensava: 'Quero mesmo viver aquilo. Quero conhecer aquelas pessoas e sentir o que eles sentem lá dentro!' A verdade é que consegui tudo isso!», começou por escrever na legenda da publicação.



«O grande Bruno Savate foi sempre dos meus concorrentes preferidos... Chego cá fora, e com grande felicidade minha, vejo que ele esteve a apoiar a minha prestação", acrescentou, concluindo: "A vida encaminha-se sempre para pôr os melhores no nosso caminho e sou muito grato por isso!», concluiu.