Amizade por um fio? Daniela Ventura mostra-se indignada com acusação de Gabriel Sousa! Saiba tudo

Daniela Ventura está a ficar com as «garras de fora»? Veja as imagens inéditas!

Após assistirem a imagens polémicas durante a Emissão Especial do Big Brother com Cláudio Ramos, Daniela Ventura mostrou-se implacável com opiniões de Gabriel Sousa em relação a si.

Nas imagens, Gabriel Sousa estava à conversa com alguns colegas na esfera e referiu-se a Daniela Ventura como «a touquinhas». Cláudio Ramos confrontou Daniela sobre qual era a sua opinião em relação ao comentário de Gabriel: «As pessoas que eu mais gosto na casa são as que mais me estão a desiludir. O Gabriel tem-se revelado dia após dia uma desilusão». «Custa-me ver isso nas imagens…pelos vistos tens muitas coisas para me dizer».

Após o especial com Cláudio Ramos, Gabriel Sousa esteve na esfera a desabafar com os colegas: «Eu chamo-a de touquinhas desde sempre…não sei qual foi a surpresa dela. Por isso é que eu disse, já vou ficar mal visto». «Ela faz sempre isto», comentou Renata Andrade.