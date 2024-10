Gabriel Sousa e Daniela Ventura trocam acusações nas redes sociais: «Até estava admirar a farrapos não vir meter veneno»

Gabriel Sousa e Daniela Ventura, ex-concorrentes do Big Brother, voltaram a protagonizar um momento de tensão nas redes sociais, mais precisamente no X (antigo Twitter).

O conflito teve início com uma publicação de Gabriel, a lançar farpas a Catarina Miranda, acusando-a de ter comprado dezenas de seguidores.

Niella aproveitou o momento para responder a Gabriel: «Ao menos ela aparece na TV e tu brincas com as "obelhas"».

«Até estava admirar a farrapos não vir meter veneno» respondeu Gabriel Sousa à publicação da antiga colega do Big Brother.

A troca de acusações rapidamente escalou, com Daniela a responder de forma contundente: «Graças a Deus que te revelaste», começou por dizer Daniela, aproveitando a situação para recordar uma intensa discussão que ocorreu ainda dentro da casa do Big Brother e acusar Gabriel uma vez mais: «Graças a Deus que te revelaste e mostra que na altura que choraste e quando disseste que “eu era assim”, por acidentalmente mostrar mais as pernas, foi intencional, com malícia e sobre a religião».

As declarações inflamadas dos dois ex-concorrentes reacenderam a rivalidade que os marcou durante o reality show da TVI.