Gabriel Sousa arrependido de ligação a David Maurício: «O meu amigo bruxo já me tinha dito…»

Depois do avô morrer, Gabriel viu o pai ser diagnosticado com cancro e ficar sem falar: «Já não me lembro da voz dele»

Gabriel Sousa abriu o coração a Maria Botelho Moniz, no programa Goucha, após ser expulso do Big Brother. O ex-concorrente desvendou quais foram as maiores dificuldades que enfrentou, ao mesmo tempo que se mostra arrependido da história com David Maurício.

«O mais difícil foi o choque de personalidades. Pessoas como uma Miranda e uma Daniela são pessoas com personalidades muito fortes (…) é muito intenso», explicou Gabriel Sousa, frisando que «adorou» a experiência.

Contudo, Gabriel Sousa tem um arrependimento. Ter estado envolvido no triângulo com David Maurício e Daniela Ventura. Recorde-se que Gabriel desenvolveu um sentimento por David, que, por sua vez, vive uma forte ligação com Daniela.

«Se pudesse tinha colocado o coração completamente de lado, sabia que poderia acontecer, o meu amigo bruxo já me tinha dito, mas eu achava que essa parte era brincadeira…», declarou.

«Se eu pudesse essa parte tinha mesmo mudado porque foi o que estragou mesmo o meu jogo (…) Se não tivesse tido a parte do David até poderia ter sido um amigo da Daniela», acrescentou.

«A experiência toda em si é muito, muito boa, aprende-se muitas coisas…»

Gabriel Sousa recebe notícia triste após sair do Big Brother

Gabriel Sousa recebeu uma dura notícia assim que saiu do Big Brother. O ex-concorrente ficou a saber que perdeu uma das cadelas quando ainda se encontrava na casa mais vigiada do País. Doente, o animal teve de ser abatido no Dia da Mãe, dia em que a sua mãe foi à casa do Big Brother.

Em entrevista a Maria Botelho Moniz, Gabriel Sousa contou que sentiu que algo de estranho se passava no abraço que recebeu da mãe.

«Foi no Dia da Mãe, a minha mãe realmente estava assim um bocado estranha quando eu estava lá dentro. Foi no dia que a minha mãe foi à casa, e eu achei que ela estava assim um bocado estranha. Até depois perguntei-lhe se ela estava doente…», revelou.

«A minha cadela estava com um cancro e eu não sabia, não tinha percebido, e ela nesse dia teve que ser abatida, foi eutanasiada…», desvenda.

Gabriel Sousa diz que quando recebeu a dura notícia, após abandonar a casa do Big Brother, «foi muito difícil».