Gabriel Sousa sente-se usado por David Maurício no jogo? Ex-concorrente esclarece: «Percebeu que eu era uma pessoa mais frágil»

Depois da última gala do Big Brother, chegou a altura de Gabriel Sousa, concorrente expulso pelos portugueses, ir ao Dois às 10 conversar com Cláudio Ramos, para fazer o balanço da sua experiência na casa mais vigiada do país. Os nomes David Maurício e Daniela Ventura não podia deixar de ser abordados nesta conversa. Cláudio Ramos quis perceber melhor o que Gabriel sentia relativamente à postura de David no jogo e perguntou: «Achas que o David te usou para jogar?» A resposta de Gabriel foi surpreendente: «Sinto que sim, que fui um bocadinho usado. Ele percebeu que eu era uma pessoa mais frágil»

Cláudio Ramos ainda perguntou a Gabriel Sousa: “Apaixonaste-te pelo David?”, ao que Gabriel responde: «Tinha um sentimento muito grande por ele (...) Mas paixão não». Ainda assim, admite: «Senti que podia ser mútuo».

Gabriel Sousa ainda opinou sobre Daniela Ventura e não teve papas na língua: «A Daniela é das piores pessoas que já conheci na minha vida (...) Nunca vi ninguém assim»:

Sobre a sua expulsão, Gabriel Sousa sente que foi «comido pelos sentimentos» e que na verdade, «não contava sair»: