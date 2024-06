Nervos à flor da pele! Gabriel Sousa furioso com sanção do Big Brother: «Palhaçada! Mete-me nojo!»

No Big Brother, dia 31 de maio foi noite de sanção. O Big Brother fez uma ligação à casa durante o Especial com Cláudio Ramos e anunciou nova penalização após incumprimentos. As regras eram claras, mas foram desrespeitadas pelos concorrentes.

Ninguém podia cozinhar e utilizar a cozinha, contudo, a regra foi desrespeitada e o anfitrião viu-se obrigado a tomar uma nova decisão, mais severa: «Até ordem em contrário, os jogadores ficam interditos do acesso ao exterior, fechados na casa, sem sequer visão lá para fora».

Gabriel Sousa reagiu, furioso: «Isto é a gozar Big, fogo...». O líder da semana, David Maurício fez comunicado ao grupo após decisão do anfitrião: «Quero-vos pedir desculpa...».

O Big acrescenta: «Sublinho que as regras da minha casa são para cumprir e que o incumprimento das regras só vos fica mal e vai ter sempre consequências”, concluiu. Posto isto, Gabriel Sousa mostrou-se bastante revoltado e atirou: «Fogo! Que palhaçada isto! (…) Não tem graça nenhuma! (…) Agora vou estar sem ir lá para fora dois dias por vossa causa. (…) Que palhaçada! Juro-te! Mete-me um nojo! É uma falta de respeito isto». E abandona a sala em fúria ao acrescentar: «Agora vou estar sem ir lá para fora dois dias por vossa causa. Juro-te, mete-me um nojo. É uma falta de respeito isto. Olha, come tu o peixe e vê se te calas, que falta de noção», rematou enquanto abandonava a sala.