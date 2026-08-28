Grande amigo de Sónia Jesus partilha vídeo ao lado de Vitó mas passa despercebido. Nós mostramos o momento que poucos viram

A separação de Sónia Jesus e Vitó continua a despertar a curiosidade aos seguidores, sobretudo quando surgem novas imagens que mostram o ex-casal ou pessoas do seu círculo próximo.

Desta vez, foi Gabriel, um dos melhores amigos da ex-concorrente, quem acabou por protagonizar um momento que está a chamar a atenção dos mais atentos. O jovem partilhou um vídeo enquanto assistia a um jogo no Estádio do Dragão, mostrando o ambiente vivido nas bancadas.

À primeira vista, a publicação parece ser apenas mais um registo de uma ida ao estádio. No entanto, há um pormenor que facilmente passa despercebido: Vitó surge ao fundo do vídeo, de forma bastante discreta. O que leva todos a pensar: Será que está a haver uma possível reconciliação do ex-casal?

Recorde-se que Sónia Jesus e Vitó colocaram um ponto final numa relação de vários anos, depois de terem chegado a preparar o casamento. A separação foi particularmente marcante para a empresária, que entretanto iniciou uma nova fase da sua vida.

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Desde então, os dois têm mantido uma relação de proximidade, também por terem três filhos em comum. Sónia tem, aliás, continuado a falar de Vitó com carinho em entrevistas, apesar de já não formarem um casal.

É neste contexto que a presença de Vitó no vídeo de Gabriel ganha especial atenção. Sem qualquer anúncio ou destaque, o ex-companheiro de Sónia Jesus acabou por surgir no cenário, junto de Gabriel Sousa, num momento que muitos seguidores terão visto sem reparar no detalhe.

E nós mostramos-lhe precisamente esse momento que passou despercebido.