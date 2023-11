Concorrentes vão ser sancionados! Saiba que vai acontecer na gala desta noite

A nova edição do «Big Brother» estreou no dia 10 de setembro, recheada de surpresas e muitas novidades. Ao longo das semanas, várias discussões e discórdias têm acontecido. Hoje, é mais um dia de gala que promete muitas decisões!

De acordo com o Instagram oficial do programa, a gala vai ser de «Tira-Teimas»! A casa vai dividir-se e, esta noite, vamos saber quem está com quem. O Anexo vai voltar a abrir portas, resta saber quem serão os felizes contemplados! Para além disso, o rumo do jogo vai estar nas mãos do público e, por isso, vai precisar de usar a nossa APP Big Brother!

Os concorrentes vão ser ainda sancionados: «As regras do Big Brother são para cumprir! Hoje, durante a gala, os concorrentes serão sancionados!».

Preparado para mais uma gala? Não perca, esta noite, na TVI.