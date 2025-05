Dois pesos pesados vão entrar na casa do Big Brother. Prepare-se para uma gala explosiva

Hoje, dia 11 de maio, é noite de gala na casa do Big Brother! Mas não vai ser uma noite como qualquer outra, uma vez que os concorrentes vão ser surpreendidos com novidades escaldantes. Para além da dupla expulsão já anunciada, dois pesos pesados vão entrar na casa mais vigiada do país. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, promete dar muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

A gala do Big Brother vai 'abanar' com a casa, uma vez que os concorrentes vão ser postos frente a frente com as imagens polémicas da semana. Os confrontos têm imperado na casa e hoje não será exceção, contudo, várias são as surpresas que vão chocar os concorrentes.

A casa do Big Brother vai parar e o ritmo cardíaco dos concorrentes vai disparar, uma vez que hoje, dia 11 de maio, o anfitrião vai despedir-se de mais dois concorrentes. Ninguém está a salvo e o desfecho é sempre imprevisível na casa mais vigiada do país, o que, certamente, vai provocar fortes reações.

Para além da dupla expulsão, o anfitrião vai 'oferecer' uma vantagem a um sortudo concorrente. Durante a gala os inquilinos vão-se debater sobre quem merece esta vantagem no jogo. O escolhido vai beneficiar de um 'superpoder' nunca antes visto, o que promete 'abanar' com a casa.

As surpresas não param de chegar e, esta noite, dois pesos pesados vão entrar na casa do Big Brother. Ninguém contava com esta surpresa, muito menos os concorrentes que não têm contacto com o exterior e, por isso, a casa vai mexer.