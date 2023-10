Inédito! Esclarecimentos e confrontos: Tudo o que foi dito nos intervalos e durante a gala e que não viu em direto

A gala deste domingo foi muito forte e ficou marcada pela entrada de novos concorrentes na casa, neste caso, no anexo do Big Brother.

Durante a emissão e nos intervalos, muita coisa foi dita que o público não conseguiu ver em direto, começando com um esclarecimento entre Francisco Monteiro e Mariana Pinto, pelo facto desta ter dito na gala anterior que o nomeou por estratégia.

«Tu vais ao confessionário e dizes ‘é estratégia’, começou por referir Monteiro. «Eu disse isso em último. Disse que ia nomear as pessoas que não tinha muita ligação, mas estou a gostar de conhecê-los e também por estratégia», justificou.

Francisco Monteiro não ficou esclarecido: Tu dizes uma coisa e depois eu vejo outra». No confessionário, Mariana desabafou: «É sempre impossível o Monteiro ficar esclarecido, ele leva sempre para a interpretação dele. Irrita mas é».

Também Jéssica Galhofas aproveitou para fazer uma confidência a Iasmim Lira: «A Vina tem ciúmes de ti. Ela disse ‘desde que a Ias foi embora que eu não consigo chegar mais a ti’», afirmou perante uma reação de surpresa da parte de Iasmim.

Mais tarde Jéssica perguntou a Vina quem tinha nomeado e ficou surpreendida por saber que votou em Iasmim. «Não fizeste isso!», afirmou. No confessionário, Jéssica sublinhou: «Leva-me a entender que não gosta da minha amizade com ela».

Ainda no intervalo da gala, Monteiro acusou Vina Ribeiro de não proteger Jéssica. Num outro momento, André Lopes conversou com Hugo Andrade sobre a ligação de Márcia Soares e Monteiro: «Há duas semanas que eu digo que ele joga com a Márcia, agora já é unânime», afirmou.

Já no anexo, Vina Ribeiro e Sílvia Silva trocam as primeiras provocações: «Vais ter que levar comigo», disse Vina. «Ah vamos embora. Vens para aqui?», respondeu Sílvia. «Sim, sabes que eu gosto muito de desafios e quando me atacam vou com tudo», disse Vina.

«Há muitos concorrentes com uma atitude pior que a minha, se em 15 a única que te enerva sou eu…», acrescentou Vina. «Eu não disse que eras a única», respondeu Sílvia. Quando via as mensagens dos outros novos concorrentes, Vina confessou: «Esta gente dá-me náuseas».

No fim da gala, Márcia Soares desabou em lágrimas e acabou por desabafar e ser consolada por Francisco Monteiro.